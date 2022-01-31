У Києві протягом доби виявили 1026 випадків COVID-19

Станом на ранок 31 січня столичні медики виявили 1026 нових випадків COVID-19, через ускладнення захворювання померли п’ятеро киян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+1026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 365 630)", — написав він.

За словами мера, за добу хворобу виявили у 542 жінок віком від 18 до 92 років, 338 чоловіків віком від 18 до 86 років, а також у 146 дітей і підлітків віком від 25 днів до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (182), Дарницькому (169) та у Святошинському (142) районах", — додав Кличко.

Протягом доби хвороба призвела до смерті двох жінок 72 та 74 роки та 3 чоловіків віком від 48 до 70 років. Загальна кількість смертельних випадків у Києві сягнула 8505.

При цьому за добу до столичних лікарень шпиталізували 24 хворих на коронавірус. Ще 130 киян опинились у лікарнях із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужати протягом 30 січня вдалося 414 мешканцям Києва. Загальна кількість одужань сягнула 335 992.

Що відомо

За добу 29 січня у Києві підтвердили 1058 випадків захворювання на коронавірус, від ускладнення захворювання померли 19 людей.

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 337 медпрацівників та 2865 дітей.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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