Харківська обласна державна адміністрація виступає за запровадження дистанційної форми навчання у школах Харкова і комунікує з цього питання з міською владою.
Про це Суспільному 31 січня сказав голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
"Ми комунікуємо з мером щодня, і щодо цього в тому числі, з його профільними заступниками проводили окрему нараду", — сказав Синєгубов.
Він нагадав, що Регіональна комісія рекомендувала усім громадам регіону перевести учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.
"Ми це зробили для того, щоб у місцевих комісій було юридичне право це робити. Дійсно, захворюваність у нас велика", — сказав він.
Читайте також: Харківську ОДА очолив Олег Синєгубов
"Щодня ми моніторимо кількість випадків хворих, рівень госпіталізацій, в залежності від цих показників і прийматимуть таке рішення... Минулого тижня показники дозволяли ще не переводити. Звичайно, ми як обласна влада виступаємо, щоб це рішення вже запровадити, для того, щоб розірвати ланцюг, і убезпечити себе від заповненості ліжок на понад 50-60%", — сказав Синєгубов.
"Моніторимо щодня, за необхідності буде прийнято рішення місцевою комісією ТЕБ та НС, зокрема, у Харківській територіальній громаді щодо дистанційної форми навчання", — запевнив голова Харківської ОДА.
Що відомо
- У Харківській міськраді вирішили не переводити усі 5-11 класи на дистанційне навчання, взяти до уваги інформацію обласної комісії та виходити з того, якою є ситуація із захворюваністю у кожному закладі. "Якщо захворюваність ростиме, розглядатимемо таку можливість. Класи, в яких виявлено хворих на COVID дітей, вже навчаються дистанційно", — пояснила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.
- За даними міськради, на 31 січня у Харкові на коронавірус хворіють 908 дітей, 177 з них — учні 1-4 класів. На карантині — майже 20 тисяч школярів Харкова.
- Загалом, за інформацією мерії, загалом у Харкові — понад 138 тисяч школярів. За три тижні 2022 року на коронавірус захворіли 908 школярів Харкова, що становить 0,7% від їх загальної кількості.
- Епідеміологи зазначають, що серед дітей більшає хворих на COVID-19.
- У Харкові підготували резервну лікарню для дітей з COVID-19.
Читайте також: Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"