Харківська обласна державна адміністрація виступає за запровадження дистанційної форми навчання у школах Харкова і комунікує з цього питання з міською владою.

Про це Суспільному 31 січня сказав голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"Ми комунікуємо з мером щодня, і щодо цього в тому числі, з його профільними заступниками проводили окрему нараду", — сказав Синєгубов.

Він нагадав, що Регіональна комісія рекомендувала усім громадам регіону перевести учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.

"Ми це зробили для того, щоб у місцевих комісій було юридичне право це робити. Дійсно, захворюваність у нас велика", — сказав він.

Читайте також: Харківську ОДА очолив Олег Синєгубов

"Щодня ми моніторимо кількість випадків хворих, рівень госпіталізацій, в залежності від цих показників і прийматимуть таке рішення... Минулого тижня показники дозволяли ще не переводити. Звичайно, ми як обласна влада виступаємо, щоб це рішення вже запровадити, для того, щоб розірвати ланцюг, і убезпечити себе від заповненості ліжок на понад 50-60%", — сказав Синєгубов.

"Моніторимо щодня, за необхідності буде прийнято рішення місцевою комісією ТЕБ та НС, зокрема, у Харківській територіальній громаді щодо дистанційної форми навчання", — запевнив голова Харківської ОДА.

Що відомо