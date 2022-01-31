У Харкові на карантині — майже 20 тисяч школярів

За даними на 31 січня у Харкові на коронавірус хворіють 908 дітей, 177 з них — учні 1-4 класів.

Класи, в яких є хворі на COVID-19, перебувають на карантині, розказала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Ті класи, в яких є захворілі, відправляються на карантин, тому сьогодні не навчаються майже 20 тисяч дітей, які були в контакті з тими, які захворіли", — говорить Горбунова-Рубан.

"Характеристика цієї хвилі в тому, що хворіють діти. Протягом січня 2022 року захворіли 1447 дітей, з них 117 зараз у стаціонарі: 96 вже з діагнозом, решта — з підозрою. 125 дітей, які хворіють з грудня, ще не одужали", — сказала віцемерка.

За її словами, у Харкові вакцинували 3853 дитини віком від 12 до 17 років.

Що відомо