У Харкові на карантині — майже 20 тисяч школярів

За даними на 31 січня у Харкові на коронавірус хворіють 908 дітей, 177 з них — учні 1-4 класів.
Класи, в яких є хворі на COVID-19, перебувають на карантині, розказала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"Ті класи, в яких є захворілі, відправляються на карантин, тому сьогодні не навчаються майже 20 тисяч дітей, які були в контакті з тими, які захворіли", — говорить Горбунова-Рубан.
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"Характеристика цієї хвилі в тому, що хворіють діти. Протягом січня 2022 року захворіли 1447 дітей, з них 117 зараз у стаціонарі: 96 вже з діагнозом, решта — з підозрою. 125 дітей, які хворіють з грудня, ще не одужали", — сказала віцемерка.
За її словами, у Харкові вакцинували 3853 дитини віком від 12 до 17 років.
Що відомо
- 27 січня Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
- У Харківській міськраді вирішили взяти до уваги інформацію обласної комісії та виходити з того, якою є ситуація із захворюваністю у кожному закладі.
- За інформацією мерії, загалом у Харкові — понад 138 тисяч школярів. За три тижні 2022 року на коронавірус захворіли 908 школярів Харкова, що становить 0,7% від їх загальної кількості.
- Епідеміологи зазначають, що серед дітей більшає хворих на COVID-19.
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