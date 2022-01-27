Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.

Про це в ефірі Суспільного 27 січня розповіла головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.

"Було прийнято рішення: рекомендувати Харківській міській раді, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування вирішити питання щодо переведення на дистанційну форму навчання як вищі заклади освіти, ПТУ, так і середньої освіти, перевести на дистанційну форму навчання — з 31 січня — школи, вища освіта — з 27-28 січня, завтрашнього дня — на два тижні", — сказала Махота.

"Рекомендовано на місцевих комісіях розглянути це питання і прийняти рішення", — додала вона.

Як уточнили у Харківській облдержадміністрації, рекомендовано перейти на дистанційне навчання:

закладам фахової передвищої та вищої освіти — з 27 січня по 25 лютого;

закладам загальної середньої освіти (5-11 класи) — з 31 січня протягом двох тижнів.

"Громади, враховуючи рівні епідемічної небезпеки на тій чи іншій території, самостійно будуть приймати рішення своїми місцевими комісіями ТЕБ та НС щодо того, чи запроваджувати дистанційну форму навчання, чи продовжувати очну форму", — сказав голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За даними обласного Департаменту освіти та науки, 39 шкіл Харківщини нині працюють дистанційно через високий рівень захворюваності учнів та педагогів. 60 закладів — у змішаному форматі (1-4 класи навчаються очно, 5-9 — дистанційно), ще три заклади перебувають на карантині.

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