На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей — епідеміологи

27 січня Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має вирішити, чи переводити школярів на дистанційне навчання через хвилю захворюваності на коронавірус.

Про це "Українському радіо Харків" 27 січня розповіла головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.

"Сьогодні збирається засідання комісії ТЕБ та НС по області, буде вирішуватися питання щодо переведення на дистанційне навчання 5-11 класів шкіл. Молодь до 30 і діти становлять 26% серед захворілих. Якщо ми візьмемо питому вагу дітей до 17 років, бачимо таку картину, що за останні 10 днів захворюваність збільшилась з 5% до 11,8% за рахунок дітей шкільного віку", — сказала Махота.

"Йде підйом хвилі. Ми бачимо по рівню захворюваності на 100 тис. населення. Якщо 1 січня ми мали 92 на 100 тис., на сьогодні ми маємо 506 на 100 тис. населення", — сказала Махота.

"Дійсно, легше хворіють [при "Омікроні"], ми це можемо бачити за летальними випадками. Наприклад, вчора за добу ми мали чотири летальні випадки і протягом всього місяця, близько 16 — найбільша цифра. Якщо повернутися до минулих місяців, то ми мали і 45, і 57 випадків на добу", — зазначила головна санлікарка.

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