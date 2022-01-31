У Харкові підготували резервну лікарню для дітей з COVID-19

В обласній дитячій клінічній лікарні підготували 70 ліжок з централізованим киснем. Медзаклад прийматиме дітей з COVID-19, якщо в обласній дитячій інфекційній лікарні не буде вільних місць.

Про це 31 січня на нараді у Харківській облдержадміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"На минулому тижні була законтрактована обласна клінічна дитяча лікарня. Вона із завтрашнього дня може за потреби приймати хворих, там вже є 70 ліжок з центральним киснем. Вона як резерв", — сказав Хаустов.

За його словами, нині на коронавірус в області хворіє 2317 дітей. Дитячі ліжка в лікарнях регіону заповнені на 54%, з них — 2,2% пацієнтів отримують кисень, розповів Хаустов.

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