У Харкові підготували резервну лікарню для дітей з COVID-19

В обласній дитячій клінічній лікарні підготували 70 ліжок з централізованим киснем. Медзаклад прийматиме дітей з COVID-19, якщо в обласній дитячій інфекційній лікарні не буде вільних місць.
Про це 31 січня на нараді у Харківській облдержадміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"На минулому тижні була законтрактована обласна клінічна дитяча лікарня. Вона із завтрашнього дня може за потреби приймати хворих, там вже є 70 ліжок з центральним киснем. Вона як резерв", — сказав Хаустов.
За його словами, нині на коронавірус в області хворіє 2317 дітей. Дитячі ліжка в лікарнях регіону заповнені на 54%, з них — 2,2% пацієнтів отримують кисень, розповів Хаустов.
Що відомо
- На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей, повідомила 27 січня головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.
- Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
- 28 січня директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла Суспільному, що усі школи Харкова не переводитимуть на дистанційне навчання і дивитимуться на ситуацію у кожному закладі.