Усі школи Харкова не переводитимуть на дистанційне навчання через захворюваність на коронавірус — зважатимуть на ситуацію у кожному закладі.

Про це Суспільному 28 січня повідомила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

"Поки що ні (не запроваджуватимуть дистанційного навчання повністю — ред.). Щоденний моніторинг захворюваності це підтверджує. Але якщо захворюваність ростиме, розглядатимемо таку можливість. Класи, в яких виявлено хворих на COVID дітей, вже навчаються дистанційно. Тобто змішана форма навчання діє", — пояснила Деменко.

Питання організації освітнього процесу після рекомендацій обласної комісії розглянула міська комісія. Вона вирішила взяти вимоги до уваги. Директорці міського департаменту Ользі Деменко доручили "проводити постійний моніторинг стану захворюваності учнів та персоналу закладів освіти".

"У разі необхідності організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 25.01.2022 № 1/1267-22)", — йдеться в протоколі.

Вихованці дитсадків та учні 1-4 класів шкіл можуть відвідувати заняття "за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів".

У закладах освіти також просять утриматися від проведення в очній формі будь-яких масових освітніх, спортивних та культурно-мистецьких заходів, організації екскурсійних чи туристичних поїздок.

Що відомо