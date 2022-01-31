Американські дослідники створили новий метод діагностики COVID-19 за допомогою смартфона. За їхніми словами, лабораторний набір та спеціально розроблений для цього мобільний додаток забезпечують високу точність постановки діагнозу, а їхня вартість складає менш як 100 доларів.

Як повідомляє News Medical, група вчених під керівництвом професорів Майкла Махана, Девіда Лоу та Чарльза Семюела з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі взяли за основу техніку, відому як петлева ізотермічна ампліфікація (LAMP). Як і полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), LAMP дозволяє розмножувати генетичний матеріал вірусу, однак є дещо простішою, оскільки не потребує складних температурних циклів.

При цьому науковці заявили, що їм вдалося розв’язати проблему надвисокої чутливості LAMP, яка призводила до надмірної кількості хибних позитивних результатів. Іншим новаторським підходом стало використання для діагностики смартфона.

"У міру появи нових варіантів COVID-19 у всьому світі тестування та виявлення залишаються важливими для зусиль боротьби з пандемією. Смартфони є майже у половини населення світу, і ми вважаємо, що вони мають захопливий потенціал для забезпечення справедливого та рівного доступу до точної діагностичної медицини", — зазначив Майкл Махан.

news.ucsb.edu Тест-набір, створений вченими

За словами розробників, за допомогою смартфона, світлодіодних ламп, плити та зразка слини можна отримати точні результати тесту в домашніх умовах вже за 25 хвилин. При цьому додаток використовує камеру смартфона для вимірювання результатів хімічної реакції. Вартість кожного тесту становить приблизно 7 доларів, що набагато менше за лабораторний ПЛР-тест.

Як повідомили вчені, новий метод діагностики може бути адаптований для діагностики інших інфекційних захворювань з пандемічним потенціалом — наприклад, грипу. Повні результати дослідження оприлюднені у JAMA Network Open.

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