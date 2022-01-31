З 1 лютого українські магазини зобов'язали продавати пластикові пакети не дешевше, ніж по дві гривні. Це другий етап виконання закону, яким хочуть зменшити використання пластику в побуті. Згідно із документом, вимога про платність пакетів не поширюється на біорозкладні пакети і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду.

Що змінилося із запровадженням платних пакетів та чи відмовляться українці від пластику в ефірі Українського радіо розповів президент Гуманітарного центру Андрій Кривонос.

Що змінилося із запровадженням платних пластикових пакетів?

Структура споживання пакетів змінилася і частина людей до них ставиться виважено. Щодо того, що в деяких мережах на самокасах кількість використаних пакетів потрібно вносити покупцю самостійно, то для контролю цього є охорона та адміністратор, які допомагають правильно внести суми і можуть звернутися до вас, аби перевірити те, що ви внесли в касу і чи оплатили ви пластикові пакети. Тим паче в частинах мереж система організована таким чином, що коли ви пробиваєте товар на самокасі, адміністратор на додатковому моніторі бачить, що саме ви пробиваєте. Тому оплата пластикових пакетів на касах самообслуговування не є на ваш розсуд.

Водночас частина магазинів поки що брала витрати на пакети на себе і намагалася вирішити питання з контролюючими органами. Річ у тому, що у нашого Держспоживстандарту немає фактично працівників, які б швидко виїжджали на місце і перевіряли, чи пакети продають чи роздають безкоштовно. Але є навчання людей до того, що ці пакети мають бути обмежені в обороті.

Чи почнуть споживачі менше користуватися пакетами у зв’язку їхнім подорожчанням?

Так, вони користуватимуться менше. І питання навіть не в тому, скільки пластиковий пакет буде коштувати, а в тому, що це не є взагалі безкоштовно. Сам факт того, що за нього почали стягувати якусь плату, для частини людей стало способом пошукати, як відійти від них. Хоча деякі люди можуть не помітити зростання вартості пакетів, оскільки для них воно не буде значним. Окрім цього, є питання звички. І звичка має змінитися не тільки у тому, аби купити пакети чи не купити, а взагалі у структурі купівлі, тому що у деяких випадках взагалі є сенс переглянути набір товарів, і від того ви зміните своє ставлення до пакетів. Наприклад, коли в Сан-Франциско запровадили коробки замість пакетів, структура купівлі змінилася так, що люди почали купувати товари, наповнюючи лише дно коробки, щоб зверху було видно все, що вони обрали.

Крім того, розробляються підходи, за якими частину коштів, яку отримали торговці за продані пластикові пакети, буде йти у вигляді формального податку на екологічні проєкти. Сказати, що в Україні там одномоментно буде здійснене правильне використання цих коштів, я не готовий. Але передбачаємо, що держава ставатиме більш цивілізованою, і ці кошти будуть справді таки використовуватися. В Європі також йдуть дискусії про те, кошти, зібрані з продажу шкідливих товарів, мають використовуватися на фінансування наукових досліджень. У нас є наразі проблема, як пакувати м’ясо та рибу, оскільки немає альтернативи пакетам, тому ми не маємо поки що запровадження повної заборони. Тому фінансування наукових досліджень з вартості пакетів виглядає логічно.

Чи почнуть виробляти більше біорозкладних пакетів?

Біорозкладних пакетів точно буде виготовлятися більше. Роздрібні мережі вже суттєво звернули увагу на інші способи пакування, зокрема біорозкладні пакети, і взагалі дивляться на те, як по-іншому упаковувати. Це фактично має дати поштовх до нових способів продажу товарів, наприклад коробки. Тобто варіантів пакуванням набагато більше, ніж нам здається.

Наскільки зростають ціни на пластикові пакети?

Постановою уряду встановлюються мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг:

2,00 грн — пакет без ручок і бічних складок;

2,50 грн — пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн — пакет з ручками і бічними складками.

Що відомо

В країнах ЄС 3 липня набула чинності заборона на виробництво та продаж пластикового посуду одноразового використання.

1 червня Верховна рада підтримала у повторному другому читанні законопроєкт, який забороняє продаж пластикових пакетів з 2022 року

27 листопада 2020 року німецький Бундестаг заборонив використання пластикових пакетів. Супермаркети перестануть їх пропонувати з 2022 року.

Група дослідників підтвердила наявність частинок мікропластику на вершині найвищої гори світу – Евересту.

Дві третини країн-членів Організації об'єднаних націй виступили за створення нового глобального договору, щоб подолати забруднення пластиком. Водночас найбільші виробники таких відходів – США та Велика Британія – поки що не долучилися до роботи.

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