Українці за тиждень витратили на ліки 88 мільйонів гривень за програмою "єПідтримка".

"За тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою єПідтримка. Можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках", — повідомили у пресцентрі Міністерства економіки.

Як відзначається, з початку запуску програми, українці отримали вже 7,35 мільярдів гривень, 2 мільярди з яких вже було витрачено.

Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 705 млн грн,

кінотеатри – 488 млн грн, театри,

концерти та розважальні послуги – 249 млн грн,

залізничні та авіаційні пасажирські перевезення – 242 млн грн,

спорт – 222 млн грн та ліки - 88 млн грн.

Що відомо

Читайте також

Тисяча за вакцинацію: як це працюватиме

Чи допоможе тисяча Зеленського збільшити кількість щеплень від СOVID-19. Відповідає експерт

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу