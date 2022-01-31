Українці за тиждень витратили на ліки 88 мільйонів гривень за програмою "єПідтримка".
"За тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою єПідтримка. Можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках", — повідомили у пресцентрі Міністерства економіки.
Як відзначається, з початку запуску програми, українці отримали вже 7,35 мільярдів гривень, 2 мільярди з яких вже було витрачено.
Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:
- книжкові магазини – 705 млн грн,
- кінотеатри – 488 млн грн, театри,
- концерти та розважальні послуги – 249 млн грн,
- залізничні та авіаційні пасажирські перевезення – 242 млн грн,
- спорт – 222 млн грн та ліки - 88 млн грн.
Що відомо
- 15 листопада 2021-го президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень.
- Програма отримала назву "єПідтримка" і розпочалася з 19 грудня. Депутати виділили на неї 8 мільярдів гривень. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
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