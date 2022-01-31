Порошенко відмовився надавати свідчення ДБР у "вугільній справі"

Закритий допит народного депутата, експрезидента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань не відбувся, тому що він відмовився надавати свідчення.

Як повідомили у пресцентрі ДБР, Порошенко відмовився від дачі показів слідчому та покинув приміщення відомства. Окрім того, він відмовився підписувати протокол. Наступну дату виклику стане відомо пізніше. Закритий допит мав відбутися 31 січня об 11:00.

Це вже друга спроба допиту депутата, після того, як суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До цього Порошенко мав прийти 24 січня, однак не дочекався слідчого та пішов.

Перед допитом Порошенко назвав справу проти себе "шоу у стилі Зеленського" та "переслідуванням опозиції".

Що відомо

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.

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