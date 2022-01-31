У Кропивницькому понад 14 тисяч школярів перейшли на дистанційне навчання

У Кропивницькому 14314 школярів з 540 класів перейшли на дистанційне навчання. Це 55 відсотків учнів. Такі дані на 31 січня, розповіла Суспільному керівниця міського управління освіти Лариса Костенко.

За її словами, 30 шкіл міста навчаються на змішаній формі, чотири – дистанційно, у шести навчальних закладах уроки відбуваються в усіх класах. Це пов'язано зі збільшенням кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус учнів та вчителів.

Під час апаратної наради міський голова Кропивницького Андрій Райкович сказав, що на період дистанційного навчання, опалювати потрібно ті класи, де навчаються діти.

"Якщо це можливо технічно врегулювати, то треба опалювати ті класи, де тривають уроки. Тому що розрахунки за спожиту теплову енергію колосальні, тариф в чотири рази більший від опалювального періоду 2020-2021 років, ні компенсацій, ні різниці в тарифах нічого немає".

Попередньо онлайн-навчання триватиме тиждень. Минулого тижня управління освіти рекомендувало директорам шкіл відправити дітей на дистанційне навчання на два тижні.

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