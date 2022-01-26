Троє дітей з Кропивницького дитбудинку "Наш дім" повернулися з відпочинку у Сполучених Штатах Америки. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Наталія Вінницька. За її словами, поїздку організували працівники благодійної організації "ЮніБрідж".

Восьмирічна Марина Брайко відпочивала в Айдахо, брати 8-річний Богдан та 11-річний Олександр Полєтаєви у Вашингтоні. Зимові канікули у дітей тривали місяць – з 15 грудня по 15 січня.

"В Америці діти святкували Різдво та Новий Рік, підвищували свій рівень володіння розмовною англійською мовою, відвідували екскурсії та розважальні центри, займалися спортом, знайомилися з іншими американськими родинами, друзями та родичами".

До карантину в Америку щороку їздили семеро-восьмеро дітей, каже Наталія Вінницька. Нині, через коронавірус, візу відкривають лише дітям до 14 років.

"У нас лише четверо дітей такого віку. Перед поїздкою вони пройшли медичний огляд, їм видали довідку про те, що вони можуть їхати за кордон. Одному хлопчику, за медичними показами, відмовили".

Наталія Вінницька говорить: родичі завжди живуть в одній сім’ї, решта дітей – в різних родинах та штатах Америки.

"Дітям дуже подобається відпочивати за кордоном, бо для них це казка. Потім такі сім’ї продовжують спілкуватися з нашими вихованцями. Після такого відпочинку у нас були випадки, коли двох дітей всиновили".

Восьмирічна Марина Брайко розповіла Суспільному чим займалася під час відпочинку в Айдахо.

"У цій сім'ї ще були хлопчик та дівчинка, а також три кота та дві собаки. Ми з ними гралися, каталися на ковзанах та спускалися з гірки. На Різдво мені подарували подушку, покривало, м’які іграшки, одяг та взуття. Спілкуватися з американцями було неважко. Якщо не розуміла тих чи інших слів, користувалися перекладачем на телефоні. Я дуже задоволена відпочинком в Америці".

Наталія Вінницька сказала, що в кінці відпочинку благодійна організація подарувала кожній дитині альбом з роздрукованими світлинами з відпочинку. Наступного разу вихованці з дитбудинку можуть поїхати на оздоровлення в Америку літом цього року.

Що відомо

З 2017 року в Америці оздоровили 29 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з дитячого будинку "Наш дім".

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