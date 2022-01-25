У третині класів – 12 градусів. Що з опаленням у 34-ій школі Кропивницького

У третині класів кропивницької школи №34 – 12 градусів тепла. Щоб підвищити температуру в класах, вмикають обігрівачі – розповіла Суспільному директорка школи Світлана Литвин. Суспільне дізнавалось про причини холоду в школі.

Зі слів директорки, холодно у десяти з 30 класів школи. Під час перевірки виявили, що частина системи опалення в триповерховій будівлі не працює: ”Якщо брати моніторинг щоденний, то десь у 20 класах температура нижче 15 градусів не знижується. З приводу стояків, які не функціонують, ми звернулись в управління освіти, приходили спеціалісти з теплопостачальної компанії, міська рада теж обстежувала. Холодно лише в одному крилі школи, у віддалених кабінетах. В решті – доволі комфортно”.

Мама першокласниці Алла Яриш розповіла, що в класі її доньки тепло: ”Дитина у своєму звичайному одязі, додатково нічого не одягаємо. Клас у нас теплий”.

Кабінет фізики на третьому поверсі школи

25 січня о 12:00 температура у класі – 14 градусів. За словами вчительки Ганни Гапончук, на початку дня в класі було плюс 11 градусів: ”Вмикаємо обігрівач, конвектор – температура підвищується, але, максимум, до 13-14 градусів”.

Суспільне Кропивницький

У класі 33 учнів, 14 з яких відсутні. Десятеро з відсутніх – хворі, сказала вчителька: ”Не знаю, чи пов’язано це з температурою в класі, чи з вірусом, але велика кількість дітей відсутня. Холодно сидіти, тому важко працювати. Батареї практично холодні”.

Кабінет хімії на другому поверсі школи

Вчителька Наталія Брюховецька сказала, що зранку кабінеті, зазвичай, 11-12 градусів: ”Просимо батьків, щоб діти одягалися тепло, сидять в куртках. Це не дуже зручно. Принесли два обігрівачі. Якщо з 7:30 працюють вони, нагріваємо до 16-17 градусів. Коли були морози до мінус 15, то у нас було дев’ять-десять градусів тепла. Батареї холодні”.

Суспільне Кропивницький

Дев’ятикласниця Іванна Мороз на уроках сидить у куртці: ”Так було ще до зимових канікул, коли були останні уроки. Деякі, навіть, сидять в рукавицях”.

На холод ніхто не скаржився

Скарг на холод у класах 34-ї школи не отримували – сказала речниця управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Наталія Шевченко. З її слів, температура, яка має бути в приміщеннях школи, визначена ”Державними санітарними правилами та нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів”: ”У класах, де проводиться навчально-виховний процес, оптимальна температура – від 17 до 20 градусів. Така сама температура в актових залах. У спортивних залах дещо нижча дозволена – 15-17 градусів”.

Коли ремонтуватимуть систему опалення

За словами начальниці міського управління освіти Лариси Костенко, ремонтуватимуть опалення у школі після завершення опалювального сезону, нині шукають підрядника: ”Там є декілька стояків, що погано прогріваються. Зараз спеціалісти обраховують, скільки потрібно грошей, щоб ці стояки замінити. Ми дали рекомендації директору: для того, щоб всім було комфортно, проводити заняття тільки в теплих кабінетах”.

Що відомо

За словами директорки школи Світлани Литвин, уроків через низьку температуру в класах не скорочували. 26 січня планують перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Причина – збільшення кількості захворювань на застуду.

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