У Кропивницькому повідомили про замінування школи №32. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, повідомлення про замінування отримали о 10:00. На місце виїхали поліцейські. Вибухівку не знайшли.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання від двох до шести років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на чотири-вісім років.

Що відомо

13 січня у Кропивницькому повідомили про замінування десяти торговельних центрів. Інформацію Служба безпеки України в області отримала о 09:30. Наявність вибухівки шість з половиною годин перевіряли 45 працівників. Вибухівку не знайшли.

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