Школи Кропивницького з 31 січня можуть піти на дистанційне навчання

Школи Кропивницького можуть піти на дистанційне навчання з 31 січня. Про це під час брифінгу сказала начальниця міського управління освіти Лариса Костенко.

"Є рекомендація Міністерства освіти від 26 січня, що можна організувати для учнів 9-11 класів дистанційне навчання щонайменше на два тижні. Тому готуємо лист на школи, щоб вони розглянули це питання", – сказала начальниця.

Рекомендуватимуть перейти на дистанційне навчання на два тижні, але школи вирішуватимуть це самостійно. "Наприклад, школа №6 на такому навчанні з вівторка".

Учні 1-4 класів будуть навчатися в школах, якщо не збільшиться кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус учнів та вчителів, сказала начальниця.

За словами Лариси Костенко, станом на 27 січня 7039 учнів Кропивницького вчаться дистанційно. Це 27 відсотків. "В понеділок було 5-7 відсотків хворих, на наступний день – 8, на вчора 20 відсотків учнів". 175 вчителів хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції, 25 – коронавірусом.

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

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