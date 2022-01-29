29 січня співробітники СБУ та Нацполіції встановили особу та затримали 29-річного чоловіка, котрий телефоном повідомив про нібито "замінування" розважального закладу у центрі Житомира. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк.

За її словами, 29 січня близько третьої години ночі з прихованого номера на спецлінію поліції зателефонував невідомий, котрий розповів про мінування одного з нічних клубів Житомира.

"Працівники СБУ, поліції та ДСНС, котрі одразу ж прибули на місце, евакуювали з приміщення відвідувачів та персонал і обстежили будівлю та навколишні території, але небезпечних речовин чи предметів не знайшли", – говорить Ірина Мартинюк.

Фото: Суспільне Житомир Ірина Мартинюк каже, що на повідомлення про мінування виїжджали працівники СБУ, Нацполіції та ДСНС

За кілька годин оперативники СБУ та поліцейські встановили особу "псевдомінера", котрим виявився 29-річний житомирянин, який повідомив про "мінування" у поліцію, будучи нетверезим, заради розваги.

За словами Ірини Мартинюк, чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині затриманому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України.

Чоловік подзвонив до поліції заради розваги. Фото: Нацполіція області та СБУ області

У разі доведення вини чоловікові загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

"У разі повторного такого дзвінка зловмисник може отримати від чотирьох до восьми років позбавлення волі", – каже Ірина Мартинюк і додає, що "псевдомінерам" доведеться компенсувати витрати не лише державних, а й комерційних установ, які зазнали збитків у результаті такого дзвінка.

Що відомо

27 січня у Житомирі перевіряли чергове повідомлення про "мінування" всіх навчальних закладів та торговельних центрів.

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

25 січня після чергового повідомлення про "мінування" поліція встановила особу і затримала псевдомінера.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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