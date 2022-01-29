logo logo
У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги
ПОЛІЦІЯСБУМІНУВАННЯРегіони

У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги

Олена Слободенюк
·
·
У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розваги Фото: Facebook СБУ в Житомирській області

29 січня співробітники СБУ та Нацполіції встановили особу та затримали 29-річного чоловіка, котрий телефоном повідомив про нібито "замінування" розважального закладу у центрі Житомира. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк.

За її словами, 29 січня близько третьої години ночі з прихованого номера на спецлінію поліції зателефонував невідомий, котрий розповів про мінування одного з нічних клубів Житомира.

"Працівники СБУ, поліції та ДСНС, котрі одразу ж прибули на місце, евакуювали з приміщення відвідувачів та персонал і обстежили будівлю та навколишні території, але небезпечних речовин чи предметів не знайшли", – говорить Ірина Мартинюк.

У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розвагиФото: Суспільне Житомир

Ірина Мартинюк каже, що на повідомлення про мінування виїжджали працівники СБУ, Нацполіції та ДСНС

За кілька годин оперативники СБУ та поліцейські встановили особу "псевдомінера", котрим виявився 29-річний житомирянин, який повідомив про "мінування" у поліцію, будучи нетверезим, заради розваги.

За словами Ірини Мартинюк, чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині затриманому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 259"Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності" Кримінального кодексу України.

У Житомирі затримали ще одного "телефонного мінера" – подзвонив у поліцію заради розвагиЧоловік подзвонив до поліції заради розваги. Фото: Нацполіція області та СБУ області

У разі доведення вини чоловікові загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

"У разі повторного такого дзвінка зловмисник може отримати від чотирьох до восьми років позбавлення волі", – каже Ірина Мартинюк і додає, що "псевдомінерам" доведеться компенсувати витрати не лише державних, а й комерційних установ, які зазнали збитків у результаті такого дзвінка.

Що відомо

  • 27 січня у Житомирі перевіряли чергове повідомлення про "мінування" всіх навчальних закладів та торговельних центрів.
  • 24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.
  • 25 січня після чергового повідомлення про "мінування" поліція встановила особу і затримала псевдомінера.
  • У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.
  • Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.
  • 9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.
  • 3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.
  • 25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.
  • У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди