Поліцейські знайшли тіло прикарпатця, якого розшукували понад два тижні

На Івано-Франківщині після понад двох тижнів пошуків поліцейські знайшли тіло 65-річного Дмитра Іванюка. Чоловік 13 січня 2022 року приблизно о 16:00 вийшов з дому та не повернувся.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в Івано-Франківській області.
"Після пошуків його знайшли без ознак життя. Тіло направили на проведення експертизи", — йдеться у дописі.
Попередньо поліцейські ознак насильницької смерті не виявили.
Чоловік — житель села Білоберізка Верховинського району. За допомогою до поліції звернулися його родичі
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