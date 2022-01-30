Поліцейські знайшли тіло прикарпатця, якого розшукували понад два тижні

На Івано-Франківщині після понад двох тижнів пошуків поліцейські знайшли тіло 65-річного Дмитра Іванюка. Чоловік 13 січня 2022 року приблизно о 16:00 вийшов з дому та не повернувся.

Про це на Facebook-сторінці Нацполіції в Івано-Франківській області.

"Після пошуків його знайшли без ознак життя. Тіло направили на проведення експертизи", — йдеться у дописі.

Попередньо поліцейські ознак насильницької смерті не виявили.

Чоловік — житель села Білоберізка Верховинського району. За допомогою до поліції звернулися його родичі

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