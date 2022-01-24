Прикарпатські поліцейські розшукують 65-річного чоловіка з Білоберізки

Прикарпатські поліцейські розшукують жителя села Білоберізка Верховинського району. Чоловік 13 січня 2022 року приблизно о 16:00 вийшов з дому та не повернувся.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в Івано-Франківській області.

Чоловіка звати Дмитро Іванюк, 1957 року народження. За допомогою до поліції звернулися його родичі.

Прикмети Дмитра Іванюка:

на вигляд 60-70 років;

зріст — приблизно 175 см;

волосся сиве, коротка стрижка;

вуса сиві.

Чоловік був одягнутий у чорну спортивну куртку, чорну шапку, штани чорного кольору та чорні черевики.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України", — йдеться у дописі.

Якщо комусь відомо, де перебуває прикарпатець, поліцейські закликають телефонувати до Верховинського відділення поліції за телефонами: 03432 2-13-02, 068 008 19 27 або на цілодобову лінію служби "102".

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