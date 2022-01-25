Поліцейські Івано-Франківщини розшукують 77-річного жителя села Козина Галицької територіальної громади Михайла Щурика. Про це інформують на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у повідомленні, чоловік пішов з дому 23 січня і досі його місце перебування невідоме. Про зникнення прикарпатця у поліцію повідомив його син вранці 24 січня.

Фото: Поліція Івано-Франківської області

До пошуку Михайла Щурика долучилися і прикарпатські рятувальники. На Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області йдеться, що у Козині створили п'ять пошукових груп, у які входять поліцейські, надзвичайники, лісники та місцеві жителі.

"Всього залучили 35 людей та чотири одиниці техніки, з них від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій — десять рятувальників, дві одиниці техніки та дві собаки", — йдеться у дописі.

Прикмети зниклого: зріст приблизно 170 см, худорлявої тілобудови, коротке сиве волосся, сірі очі. Був одягнений у чорну балонову куртку, чорні штани, синій картуз та чорні чоботи.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку зниклого, прохання негайно телефонувати на лінію 102 або за телефонами: 03435 2-14-62, 067 959 22 06", — закликають у поліції.

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