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Поліцейські Івано-Франківщини розшукали прикарпатця, який зник майже тиждень тому
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Поліцейські Івано-Франківщини розшукали прикарпатця, який зник майже тиждень тому

Ірина Каразуб
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Поліцейські Івано-Франківщини розшукали прикарпатця, який зник майже тиждень тому Фото: Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські Івано-Франківщини знайшли 28-річного прикарпатця Владислава Портенка. Його пошуки тривали з 15 січня. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

"Дякуємо усім небайдужим за допомогу у пошуках", — йдеться у дописі.

Полійцейські інформують, що жертвою протиправних дій чоловік не став.

Владислав Портенко — житель села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Чоловік вийшов з дому 15 січня та з цього часу його місцеперебування було невідомим.

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