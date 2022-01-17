Ювенальні поліцейські розшукують іванофранківку, яка на добу залишила чотирьох дітей самих вдома. Про це інформують на Facebook-сторінці ювенальної превенції Прикарпаття.
Як йдеться у дописі, повідомлення про те, що діти перебувають вдома самі, поліцейські отримали 16 січня. З квартири вони відвезли дітей у лікарню на обстеження. Медичної допомоги потребувало 4-місячне немовля, а решта малюків поліцейські привезли у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
"Сама ж матір досі не з‘явилася вдома. Враховуючи це, можна вважати, що доля дітей їй неважлива. Як тільки поліцейські з’ясують місце її перебування, матір відразу притягнуть до адміністративної відповідальності", — йдеться у повідомленні.
Від початку цього року працівники ювенальної превенції Прикарпаття зафіксували приблизно пів сотні фактів невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.
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