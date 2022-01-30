Помер актор Леонід Куравльов

На 86-му році життя помер актор театру та кіно, народний артист РРФСР Леонід Куравльов.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на Спілку кінематографістів РФ.

"Леонід В'ячеславович помер сьогодні", — сказав представник Спілки.

Актора поховають на Троєкурівському цвинтарі в Москві. Дату прощання та похорон ще не визначили.

Як зазначається, Куравльов перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні № 40, куди його доправили із підозрою на коронавірус. Однак тести на COVID-19 показали негативний результат. Пізніше в актора виявили запалення легенів. За даними ЗМІ, 22 січня його виписали з лікарні та перевели у реабілітаційний центр.

Куравльов народився 8 жовтня 1936 року у Москві. У кіно дебютував студентом, зігравши солдата-сапера Морозова у фільмі Андрія Тарковського та Олександра Гордона "Сьогодні звільнення не буде" (1958) та матроса Михайла Швейцера "Мічман Панін".

За своє життя він знявся у понад 200 стрічках, в яких він часто грав яскравих характерних персонажів. Серед найвідоміших робіт актора — Хома Брут ("Вій"), Жорж Милославський ("Іван Васильович змінює професію"), Айсман ("Сімнадцять миттєвостей весни"), Копчений ("Місце зустрічі не можна змінити"). У 1965 році Куравльов отримав звання Заслуженого артиста Української РСР, у 1977 році — народного артиста Української РСР. У 2013 році акторові вручили орден "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня.

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