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Помер актор "Титаніка" та "Володаря перснів" Бернард Гілл
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Помер актор "Титаніка" та "Володаря перснів" Бернард Гілл

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Британський актор Бернард Гілл помер у 79 років
Бернард Хілл виступає на пресконференції в Гонконзі 12 січня 2014 року. REUTERS/Tyrone Siu

У віці 79 років помер британський актор Бернард Гілл. Він відомий за ролями капітана Едварда Джона Сміта у фільмі "Титанік" і короля Теодена у трилогії "Володар перснів".

Новину про смерть актора підтвердив для BBC його агент Лу Коулсон.

Він повідомив, що Бернард Гілл помер зранку 5 травня. Незабаром очікується заява від родини Хілла.

Хілл 4 травня мав завітати на Comic Con в Ліверпулі, але останньої миті скасував свій візит. Коли з'явилася новина про його смерть, організатори написали:

"Ми з розбитим серцем чуємо новину про смерть Бернарда Хілла. Велика втрата. Думаємо про його родину в цей важкий час і бажаємо їм багато сил".

У "Титаніку" актор зіграв капітана приреченого судна, яке тоне посеред північної частини Атлантичного океану. Він зіграв у другому фільмі "Володаря перснів" — "Дві вежі". Там він виконує роль Теодена — короля народу Рохану. Гілл повернувся до цієї ролі у роботі "Повернення короля".

Гілл був єдиним актором в історії, який знявся більш ніж в одному фільмі, який отримав 11 або більше "Оскарів". Як відомо, "Титанік" номінувався у 14 категоріях "Оскара" й переміг в 11 з них" "Повернення короля" з "Володаря перснів" номінували на 11 категорій, фільм переміг в усіх.

Коли його пізніше питали про його найприємніший спогад, Гілл відповів: "Я любив кожну хвилину кожного дня, коли я був у «Володарі перснів»".

Більше про життя Бернарда Гілла

Він народився в Манчестері 17 грудня 1944 року, виріс у католицькій родині шахтарів і навчався в Манчестерській школі театру.

Крім своїх найвідоміших стрічок, Гілл знімався в таких фільмах як "Дайте нам роботу" (Gizza job), у драмі "Справжній злочин", "Місячні гори", "Мадагаскарська шкіра" та інших.

Його проривною роллю стала телевізійна драма BBC 1982 року "Хлопці з Блекстаффа", де він зіграв Йоссера Г’юза, персонажа, який бореться з безробіттям.

Остання роль Гілла — у поліцейській драмі Мартіна Фрімена "Відповідач". Її показ починається на BBC One 5 травня — того ж дня, коли й помер Бернард Гілл.

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