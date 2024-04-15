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У США засудили зброярку фільму "Іржа" у справі про загибель операторки Галини Гатчінс
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У США засудили зброярку фільму "Іржа" у справі про загибель операторки Галини Гатчінс

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Ханна Гутьєррес-Рід
Ханна Гутьєррес-Рід (у центрі), зі своїм адвокатом Джейсоном Боулзом (ліворуч), і помічник юриста Кармелла Сіснерос (праворуч) готуються до слухання щодо винесення вироку в окружному суді штату Санта-Фе, Нью-Мексико, 15 квітня 2024 року. AP/Eddie Moore

У справі про загибель під час зйомок у 2021 році операторки Галини Гатчінс, американський суд 15 квітня засудив до 18 місяців зброярку Ханна Гутьєррес-Рід, яка працювала на зйомках бойовика "Іржа".

Про це повідомляє Daily mail.

Раніше суд у США визнав її винною у ненавмисному вбивстві. Згідно з рішенням суду, через недогляд зброяки пістолет на знімальному майданчику виявився зарядженим не холостими, а бойовими патронами, внаслідок чого загинула операторка, ще один член знімальної групи був поранений.

У липні відбудеться суд над актором Алеком Болдвіном у справі про ненавмисне вбивство Галини Гатчинз. Саме він вистрілив у Галину. Слухання триватиме 8 днів та має завершитися 19 липня 2024 року в Санта-Фе. Адвокати просять зняти з нього всі звинувачення. Заяву подали за кілька днів після вироку Ганни Гутьєррес-Рід.

Про вбивство Галини Гатчинз

22 жовтня 2021 року американський актор Алек Болдвін під час фільмування вестерну "Іржа" (Rust) випадково поранив режисера та операторку Галину Гатчинз, яка мала громадянство України, але тривалий час жила і працювала в США. Вона пізніше померла у лікарні.

Опісля оприлюднили інформацію, що частина знімальної групи кінофільму звільнилася за день до нещасного випадку через проблеми з безпекою. Майже через рік після трагічної події Болдвін та адвокат досягли попередньої мирової угоди з родиною Гатчинз. У червні 2023-го суд затвердив її. Болдвін планує дозняти фільм. У січні 2024-го Болдвіну висунули нові звинувачення. Суд триватиме 8 днів і завершиться 19 липня 2024 року.

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