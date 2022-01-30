30 січня рятувальники двічі витягували автомобілі швидкої допомоги, котрі застрягли у заметах на узбіччі доріг. Про це йдеться у повідомленні на сайті обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

30 січня о другій годині ночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у селі Разіне Романівської громади терміново потребують допомоги медики швидкої, автівка котрих застрягла у сніговому заметі. На місці з’ясувалося, що медики поверталися з виклику, а у спецавтомобілі везуть хворого, який потребує госпіталізації. Карета швидкої злетіла на узбіччя, ймовірно, через слизьку дорогу.

Рятувальники витягнули швидку із снігового замету на дорогу та супроводили до медичного закладу.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області Рятувальники витягували на дорогу дві карети швидкої

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області Одну зі швидких рятувальники супроводжували до медзакладу

Також 30 січня під ранок рятувальники Новограда-Волинського теж допомагали медикам швидкої, автівка котрих застрягла на узбіччі дороги. Бійці ДСНС витягнули карету швидкої за допомогою тросу.

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