30 січня рятувальники двічі витягували автомобілі швидкої допомоги, котрі застрягли у заметах на узбіччі доріг. Про це йдеться у повідомленні на сайті обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.
30 січня о другій годині ночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у селі Разіне Романівської громади терміново потребують допомоги медики швидкої, автівка котрих застрягла у сніговому заметі. На місці з’ясувалося, що медики поверталися з виклику, а у спецавтомобілі везуть хворого, який потребує госпіталізації. Карета швидкої злетіла на узбіччя, ймовірно, через слизьку дорогу.
Рятувальники витягнули швидку із снігового замету на дорогу та супроводили до медичного закладу.
Також 30 січня під ранок рятувальники Новограда-Волинського теж допомагали медикам швидкої, автівка котрих застрягла на узбіччі дороги. Бійці ДСНС витягнули карету швидкої за допомогою тросу.
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