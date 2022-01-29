У Новограді-Волинському 13-річний підліток повідомив до поліції про чоловіка, котрий, ймовірно, збирався стрибнути з мосту – поліцейські прибули на місце і врятували чоловіка. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції області.

29 січня близько опівдні до Новоград-Волинського райвідділу поліції зателефонував 13-річний підліток, котрий повідомив, що бачить, як невідомий чоловік стоїть за поручнями мосту і, схоже, планує стрибнути.

Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що за поручнями дійсно сидить чоловік, котрий сказав, що хоче покінчити з життям. Поліцейський Олексій Шевченко почав вмовляти чоловіка передумати, а його колега Ігор Сінкевич тим часом організував об’їзд на мосту.

Через певний час чоловік пішов на контакт і дозволив поліцейським допомогти йому вибратися з-за поручнів на міст. 40-річного чоловіка, який виявився місцевим жителем, відвезли до лікарні. Дорогою він розповів, що стрибнути збирався через життєві негаразди.

"Діяти потрібно було негайно, адже ми розуміли, що кожна хвилина могла стати вирішальною. На щастя, усім нам разом: і підлітку, який швидко зателефонував на "102", і небайдужим перехожим, які спільно з нами вмовляли чоловіка, життя людини вдалося врятувати, – цитує пресслужба Нацполіції області Олексія Шевченка.

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