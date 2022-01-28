У Житомирі два університети переходять на дистанційне навчання

Від 31 січня на дистанційне навчання, яке триватиме до 25 лютого, переходить Поліський національний університет та Житомирська політехніка. Ректор Поліського університету Олег Скидан розповів Суспільному, що таке рішення у їхньому закладі прийняли після відповідної рекомендації міністерства освіти і науки.
За його словами, з 31 січня студенти мали вийти на стаціонарне навчання, а замість цього підуть на "дистанційку".
"Ми теж бачимо, що динаміка захворюваності зростає і координуємо діяльність з іншими навчальними закладами. Фактично після канікулярного періоду ми мали розпочати навчання з понеділка, 31 січня, але, враховуючи ситуацію і рекомендації міністерства, переходимо на дистанційну форму навчання. Заняття проводяться, як правило, на різноманітних платформах дистанційного навчання – на тій же програмі Zoom, до прикладу. Використовуються відповідні ресурси, які є у кожному навчальному закладі. У нас це платформа Moodle. Тобто є уже і інструменти, і досвід та практика, як це вже робилося останні два роки під час загострень епідеміологічної ситуації", – каже Олег Скидан.
Упродовж року в університеті коригують навчальний розклад, бо не за усіма дисциплінами можна вчитися дистанційно.
"Достатньо важко готувати лікаря ветеринарної медицини, агронома чи агроінженера без щоденного використання наявної лабораторної бази. Звичайно ми намагаємося у дистанційний режим переносити такі курси, які не потребують практичних занять. А у весняний та літній періоди, поки ще іде навчальний процес, надолужуємо це, балансуючи розклад та навчальні години. Тобто ми навчальний план виконуємо, але доводиться постійно його коригувати", – поінформував ректор Поліського університету.
На дистанційне навчання, яке триватиме до 25 лютого, переходить і Житомирська політехніка. А от у Житомирському держуніверситеті імені Івана Франка із ситуацією з навчанням визначатимуться наступного тижня, адже студенти цього навчального закладу до сьомого лютого відпочивають на канікулах.
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