Станом на 28 січня у Житомирі закритий 171 клас – це майже п'ять тисяч дітей – близько 20 відсотків від загальної кількості. Через велику кількість хворих та закриті класи, де виявили COVID-19, усі школи Житомира з 31 січня переходять на дистанційне навчання на тиждень. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко.

За її словами, прийнято рішення закрити школи на тиждень і подивитися динаміку захворюваності по Житомиру.

"Третього лютого може буде прийнято рішення про відновлення навчання, – каже Світлана Ковтуненко. – Можливо, відновимо навчання лише у початкових класах, або для п'ятих-дев'ятих класів. Наступного тижня вирішимо все остаточно".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Ковтуненко

Фото: Суспільне Житомир

У 23 гімназії закрили близько 20 класів із 54. На самоізоляцію діти пішли через виявлені випадки захворювання на COVID-19. Директор закладу Ігор Баранов каже, що до дистанційного навчання вони готові, адже вже мають такий досвід.

"Є незручності стосовно початкової школи, але так само ми працювали на самому початку карантинних обмежень, тому ми готові до цього, плюс, нам допомогло те, що нещодавно нам видали ноутбуки, – каже Ігор Баранов. – Ми їх теж будемо застосовувати. Мова йде про вчителів, у яких немає технічної можливості працювати вдома. Для них будуть організовані місця в школі для роботи".

Фото: Суспільне Житомир Ігор Баранов

На дистанційне навчання переводять всі класи без винятку. Навчатимуться онлайн і найменші школярі-першокласники. Для них навчання відбуватиметься в ігровій формі, аби зацікавити дітей.

"Все буде в ігровій формі, – каже вчителька початкових класів школи №17 Олена Білоус. – Дітям цікаво спілкуватися, вони можуть присилати мені свої малюнки, вони навіть свої відео можуть надсилати. Ми побачимо, якщо діти звикнуть, зможемо переходити на онлайн-уроки".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Олена Білоус

У 17 школі через COVID-19 закрили три класи. Проте за останній тиждень тут зросла кількість дітей, які хворіють на ГРВІ. У деяких класах відсутня більша половина учнів.

"По класах ситуація дуже критична – до школи ходить по шестеро-семеро дітей, – каже директорка школи №17 Марія Сервачук. – Я не можу сказати, що це COVID-19, є класи на самоізоляції, але діти почали дуже повально хворіти".

Фото: Суспільне Житомир Марія Сервачук

Що відомо

У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання.

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