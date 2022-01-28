Народного депутата затримали на хабарі у пів мільйона гривень — НАБУ

Під час спільної операції Національного антикорупційного бюро, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Офісу Генерального прокурора 28 січня під час отримання хабаря був затриманий один з чинних народних депутатів України.

Про це повідомляє Telegram-канал Національного антикорупційного бюро.

У повідомленні сказано, що слідчі викрили народного депутата "на гарячому" — під час отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень.

Повідомляється, що народний депутат сприяв в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Особа народного депутата не розкривається.

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