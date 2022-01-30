На Кіровоградщині за минулу добу не зафіксували смертей від коронавірусу

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 214 випадків коронавірусу, 22 з яких – у дітей. Одужали 19 людей. Смертей від коронавірусу не зафіксували. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 30 січня.

За добу провели 1005 ПЛР-тестувань, у лікарнях області зробили 35 ІФА-досліджень та 220 досліджень на антиген.

Захворювання виявили у 132 жінок та 82 чоловіків. А саме:

у 1 жителя Голованівського району;

у 140 жителів Кропивницького району;

у 25 жителів Новоукраїнського району;

у 48 жителів Олександрійського району.

Хто одужав:

1 житель Голованівського району;

4 жителі Кропивницького району;

1 житель Новоукраїнського району;

13 жителів Олександрійського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 35701 жителя Кіровоградської області, серед яких 1615 дітей та 1928 медичних працівників. 31520 людей в регіоні одужали, серед них 1363 дітей та 1742 медпрацівників. 1648 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

Що відомо

29 січня COVID-19 діагностували майже у 200 жителів Кіровоградської області;

30 січня в Україні виявили 24,5 тисячі хворих на COVID-19. Які регіони у лідерах;

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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