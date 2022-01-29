За добу COVID-19 діагностували майже у 200 жителів Кіровоградської області

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 193 випадки коронавірусу, 16 з яких – у дітей. Одужали 30 людей, від ускладнень захворювання померли двоє жінок. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 29 січня.

За добу провели 1066 ПЛР-тестувань, у лікарнях області зробили 36 ІФА-досліджень та 442 дослідження на антиген.

Захворювання виявили у 117 жінок та 76 чоловіків. А саме:

у 7 жителів Голованівського району;

у 106 жителів Кропивницького району;

у 44 жителів Новоукраїнського району;

у 36 жителів Олександрійського району.

Хто одужав:

24 жителя Кропивницького району;

6 жителів Олександрійської територіальної громади.

Хто помер:

63- та 73-річні жінки з Кропивницької громади Кропивницького району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 35487 жителів Кіровоградської області, серед яких 1593 дітей та 1925 медичних працівників. 31501 людина в регіоні одужали, серед них 1363 дітей та 1742 медпрацівників. 1648 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

Що відомо

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

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