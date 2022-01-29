Тихановську знову висунули на Нобелівську премію миру

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську номінували на Нобелівську премію миру у 2022 році.

Про це у Twitter повідомив соратник Тихановської Франак Вячорка.

Він уточнив, що лідерку білоруської опозиції номінували норвезькі парламентарі Вервік Булестад (керівник Християнсько-Демократичної партії) і Харек Елвенес (Консервативна партія Норвегії) за те, що вона є "символом боротьби білоруських громадян за свою свободу, що триває".

У 2021 році кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру Тихановську висував президент Литви Гітанас Науседа. Однак торік цю премію отримали засновниця онлайн-видання Rappler Марія Рессі та головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов за боротьбу за свободу вираження поглядів на Філіппінах та в Росії.

Згідно з правилами, лідери держав можуть офіційно висувати кандидатів на Нобелівську премію миру.

Про роль Тихановської

38-річна Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі в серпні 2020 року. Рішення балотуватися вона ухвалила після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати ініціативну групу її чоловіка, блогера та резидента сайту "Миротворець" Сергія Тихановського, якого затримали та кинули до в'язниці.

Згідно з офіційними результатами виборів, вона отримала понад 10% голосів та посіла друге місце, хоча штаб Тихановської заявив, що її підтримали не менше 70-80% виборців. Проте ЦВК країни оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Після цього в країні спалахнули масові протести проти Лукашенка.

У серпні 2020 року, після погроз влади відібрати її дітей, Тихановська виїхала до Литви. У вересні того ж року Сейм Литви оголосив її законним президентом Білорусі, а низка країн ЄС визнана лідеркою опозиційних сил Білорусі.

Що відомо

У жовтні 2021 року шведська королівська академія наук, яка присуджує Нобелівську премію, відмовилась запроваджувати гендерні та етнічні квоти для лауреатів.

Нобелівську премію-2021 в галузі економіки отримали три американські дослідники "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини 2021 року стали американці Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Нагороду вручили за дослідження рецепторів температури та дотику.

Нобелівську премію з фізики-2021 отримали троє вчених за "внесок в розуміння комплексних фізичних систем".

Нобелівську премію 2021 року з хімії присудили вченим Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за новий метод синтезу молекул — асиметричний органокаталіз.

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