Протягом минулої доби 28 січня на території Миколаївської області зареєстрували 598 нових випадків COVID-19. Це на 88 випадків більше ніж виявили напередодні.

Такі дані наводить Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 439, у Первомайську ― 26, в Южноукраїнську ― 22, у Вознесенську ― 19. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 180 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 121 337 людей.

Протягом минулої доби одужали 162 людини. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 113 759 людей.

За минулу добу 28 січня медики не зареєстрували летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

Станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 553 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 21,84 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 598 нових випадків коронавірусної хвороби та п'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 813 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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