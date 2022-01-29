Протягом минулої доби 28 січня на території Миколаївської області зареєстрували 598 нових випадків COVID-19. Це на 88 випадків більше ніж виявили напередодні.
Такі дані наводить Миколаївська облдержадміністрація.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 439, у Первомайську ― 26, в Южноукраїнську ― 22, у Вознесенську ― 19. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 180 нових випадків коронавірусної хвороби.
Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 121 337 людей.
Протягом минулої доби одужали 162 людини. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 113 759 людей.
Читайте також: "Коронавірусний рекорд. За добу в Україні зафіксували понад 37 тисяч COVID-хворих".
За минулу добу 28 січня медики не зареєстрували летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.
Станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 553 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 21,84 відсотка.
Що відомо
- За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 598 нових випадків коронавірусної хвороби та п'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 813 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.
Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.