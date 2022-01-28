У кінці січня в Україні зафіксували понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу, що є абсолютним максимумом за два роки пандемії. У деяких обласних центрах ліжка для ковід-хворих майже заповнені. Як довго ще зростатиме захворюваність на COVID-19 в країні та коли спаде ця хвиля – про це "Українському радіо" розповів заступник міністра охорони здоров’я України 2016-2019 років Павло Ковтонюк.

Чи досягла Україна піку захворюваності на коронавірус

За словами Ковтонюка, в Україні ще не зафіксовано пікових показників захворюваності на коронавірус, і ця хвиля лише набирає обертів.

"Ми передбачаємо, що піковими показниками можуть бути 60-70 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Але це тому, що більшу кількість ПЛР-тестів для виявлення захворювання в Україні за добу зробити неможливо", — говорить ексзаступник голови МОЗ.

За його словами, щоб зафіксувати 60 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу, необхідно провести втричі більше тестів для виявлення COVID-19, ніж сьогодні система може зробити.

"Тобто, ми можемо досягти піку, але кількість хворих буде більшою, ніж ми можемо виявити", — каже експерт.

Він зазначив, що країни, які вже пройшли пік захворюваності нової хвилі COVID-19, мали дуже високі показники хворих. Наприклад, в Іспанії, де кількість населення є приблизно такою ж, як і в Україні, кількість випадків інфікування могла сягати 120-140 тисяч випадків на добу. Втім, Ковтонюк прогнозує, що кількість хворих в Україні буде дещо меншою, але все ж захворюваність все одно буде на дуже високому рівні.

"Це є властивістю нового штаму "Омікрон", — зазначив він.

Коли захворюваність піде на спад

Ковтонюк прогнозує, що захворюваність на COVID-19 піде на спад у другій половині лютого.

"Тобто впродовж декількох наступних тижнів ми будемо бачити стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Потім воно досягне піку і поступово почне спадати", — пояснив він.

За його словами, властивістю штаму "Омікрон" є високий рівень поширення захворювання, після якого відбувається різкий спад захворюваності. Вакцинація двома дозами вакцини захищає від важкого перебігу хвороби. Також щеплені переносять хворобу або безсимптомно, або майже без симптомів.

"Проте, на жаль, багато людей є невакцинованими, через що ми спостерігаємо значну заповненість лікарень у західних областях", — акцентував медик.

Він додав, що, за прогнозами, у 2022 році в Україні очікується дві хвилі захворюваності на коронавірус. Одну з них країна переживає зараз, друга хвиля очікується восени. А між ними буде спостерігатися значний спад рівня захворюваності.

Про заповненість ліжкового фонду

За словами Ковтонюка, в областях, де хвиля захворюваності набрала обертів раніше, ліжковий фонд лікарень майже себе вичерпав. Відповідно, коли ця хвиля досягне піку в інших регіонах, ситуація з ліжковим фондом там також ускладниться.

Експерт зазначає, що "Омікрон" переноситься легше, ніж інші штами коронавірусу, і кількість ускладнень від цього варіанту вірусу є меншою. Проте "Омікрон" вирізняється високим рівнем інфікування. І коли щоденна кількість нових випадків захворювання буде масовою, то навіть меншого відсотку ускладнень буде достатньо, щоби ліжкові фонди лікарень були заповненими.

"Ця хвиля в Україні буде схожою до тієї, яка була восени. Лікарні, на жаль, знову переживатимуть доволі непрості часи. Тому людям краще максимально берегтися, щоби не захворіти", — наголосив Ковтонюк.

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