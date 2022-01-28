Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільший ризик для України і суверенітету країни на тлі повідомлень про загрозу Росії – дестабілізація всередині держави.

Про це він сказав під час інтерв’ю 28 січня.

Відповідаючи на питання журналістів про звинувачення проти Порошенка та акції на його підтримку на тлі загрози з боку РФ, Зеленський дорікнув, що Порошенко вважає себе чинним президентом, що діє не на користь протидії агресії РФ.

"Найбільший ризик для України і суверенітету, і тут ми об'єднані з усіма партнерами, це думка всіх (ЄС, США, Британії), що найбільший ризик не втримати державу — дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабкіша частина", — наголосив політик.

За його словами, задля стабільності держави українські політики мають об’єднати свої зусилля.

"Єдність влади, довіра до президента Україна, до президента діючого і розуміння іншого політиків, що вони колишні, майбутні, але не діючі президенти — саме це розуміння робить нашу державу об’єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані — ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшені", — сказав Зеленський.

Президент поскаржився, що деякі політики нехтують цим заради власного піару.

"Те, що ви бачите – один з ризиків, він викликаний однією з політичних еліт, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачив заворушень на наших вулицях. От немає людини, вона десь відпочиває — на вулиці спокій. Повернулась людина – і якісь заворушення під Офісом президента", — сказав він.

"Їм все одно, що відбувається. Вони займаються щоденно... розколом нашої держави", – додав Зеленський.

Що відомо

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.

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