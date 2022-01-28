Чорногорська державна телекомпанія RTCG вибачилася за новину про нібито напад України на "ЛНР" та виправила своє повідомлення.

Про це телекомпанія RTCG повідомила на сторінці в Twitter.

Телекомпанія перепросила за припущену помилку.

У відповідь посольство України в Чорногорії подякувало телекомпанії за розуміння та швидку реакцію.

Що відомо

28 січня державна Чорногорська телекомпанія RTCG розмістило на своєму сайті новина про нібито "напад" України на "ЛНР".

Посольство України в Чорногорії звернулося до телекомпанії з вимогою спростування та відмови від легітимізації проросійського угрупування.

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