Чорногорська державна телекомпанія RTCG вибачилася за новину про нібито напад України на "ЛНР" та виправила своє повідомлення.
Про це телекомпанія RTCG повідомила на сторінці в Twitter.
Телекомпанія перепросила за припущену помилку.
У відповідь посольство України в Чорногорії подякувало телекомпанії за розуміння та швидку реакцію.
Що відомо
- 28 січня державна Чорногорська телекомпанія RTCG розмістило на своєму сайті новина про нібито "напад" України на "ЛНР".
- Посольство України в Чорногорії звернулося до телекомпанії з вимогою спростування та відмови від легітимізації проросійського угрупування.
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