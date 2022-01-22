На президента Сербії Александара Вучича нібито готувало замах кримінальне угруповання з Чорногорії. Щодо його ватажка Радоє Звіцера сербська поліція вже видала ордер на арешт. Про це повідомила пресслужба МВС Сербії.

Як заявив сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулін, Белград отримав від правоохоронців однієї з країн Європейського Союзу інформацію про підготовку вбивства президента. Її перевірили й підтвердили на кількох експертних рівнях.

Наразі Сербія разом із Європолом здійснює розслідування за фактом підготовки замаху на вбивство Александара Вучича. У розшук оголосили Радоє Звіцера — лідера клану "Ковач", причетного до наркоторгівлі й інших замовних убивств у Сербії, Чорногорії та інших містах.

"Чи Радоє Звіцер зібрав цю злочинну організацію для вбивства Вучича на власний розсуд, чи отримав наказ від свого політичного керівника, покаже розслідування", — зазначив глава МВС Сербії, не уточнивши, про якого "політичного керівника" йдеться.

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч своєю чергою заявила, що замах на Вучича нібито планувався в першій половині лютого 2022 року. Вона додала, що охорону сербського президента посилили.

"У нього (Вучича — ред.) є свої плани, і він не хоче постійно слухати й співпрацювати зі спецслужбами. Він вирішив, що має десь бути, і спецслужби не можуть його зупинити. Ми повинні зробити все, щоб убезпечити його життя", — цитує Брнабіч сербська служба Euronews.

Як нагадує"Балканський оглядач", у травні 2020 року на Радоє Звіцера здійснили замах у Києві, але він вижив і повернувся до Чорногорії. Пізніше "Слідство.інфо" повідомило, що двох кілерів нібито супроводжували співробітники української поліції.

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Що відомо

У березні 2021 року міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що розмови президента країни Александара Вучича та членів його родини незаконно прослуховувалися протягом років. За даними правоохоронців, загалом Вучича та його родину прослуховували 1572 рази

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