На Житомирщині за добу, 27 січня, підтвердили коронавірус у 1 988 жителів області. Померли троє людей.

Про це 28 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

27 січня лабораторний центр провів 3 028 досліджень на наявність захворювання – у 1 988 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 11 325 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще троє людей:

61-річна жінка та 78-річний чоловік – жителі Бердичева;

75-річна жителька Коростеня.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 345 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 919 жителів, Бердичеві – 286, Коростені – 245 та Новограді-Волинському – 190.

27 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 242 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 153 230 жителів, з яких 138 560 вже одужали.

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