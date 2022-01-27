На Житомирщині за добу, 26 січня, підтвердили коронавірус у 2 467 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 27 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

26 січня лабораторний центр провів 4 365 досліджень на наявність захворювання – у 2 467 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 9 582 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двое людей:

71-річна жінка – жителька Коростеня;

69-річний житель Малина.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 342 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 919 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 244 та Новограді-Волинському – 190.

26 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 72 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 151 242 жителі, з яких 138 318 вже одужали.

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