На Житомирщині за добу, 26 січня, підтвердили коронавірус у 2 467 жителів області. Померли двоє людей.
Про це 27 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
26 січня лабораторний центр провів 4 365 досліджень на наявність захворювання – у 2 467 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 9 582 жителі Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще двое людей:
- 71-річна жінка – жителька Коростеня;
- 69-річний житель Малина.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 342 летальних випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 919 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 244 та Новограді-Волинському – 190.
26 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 72 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 151 242 жителі, з яких 138 318 вже одужали.
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