Житомирщина перейшла до "помаранчевої" зони

З 20 січня Житомирщина переходить до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки через перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування. Інформацію про це 20 січня на своєму сайті оприлюднило Міністрество охорони здоров'я України.

Зокрема, у таблиці індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 вказано, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування, котрий має становити менше 20%, на Житомирщині становить 20,2%.

Фото: скрін з сайту МОЗ України

На сайті МОЗ вказано, що "помаранчевий" ріень епідемічної небезпеки сигналізує про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Таким чином, з 20 січня Житомирщина переходить до "помаранчевого" рівня епіднебезпеки.

Крім Житомирщини, "помаранчевий" рівень епіднебезпеки також встановлено у Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

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