COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1317 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1317 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про п'ять смертей внаслідок COVID-19, 303 людини одужали.
Про це 28 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 261 546 випадків. З них: 236 393 хворих одужали, 6566 хворих померли.
Серед хворих за добу:
- 1050 — жителі Харківського району (966 — міста Харкова);
- 103 — Чугуївського;
- 47 — Лозівського;
- 36 — Куп'янського;
- 29 — Ізюмського;
- 27 — Красноградського;
- 25 — Богодухівського.
Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні епіднебезпеки.
За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус — це найбільша кількість з початку пандемії. До цього найбільшим добовим показником захворюваності було 32 393 — за 26 січня.
Що відомо
- На Харківщині більшає хворих на COVID-19 дітей, за словами епідеміологів. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
- Хвиля "Омікрону" може призвести до 55 000 випадків на добу — прогноз KSE.