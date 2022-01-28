COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1317 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1317 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про п'ять смертей внаслідок COVID-19, 303 людини одужали.

Про це 28 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 261 546 випадків. З них: 236 393 хворих одужали, 6566 хворих померли.

Серед хворих за добу:

1050 — жителі Харківського району (966 — міста Харкова);

103 — Чугуївського;

47 — Лозівського;

36 — Куп'янського;

29 — Ізюмського;

27 — Красноградського;

25 — Богодухівського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус — це найбільша кількість з початку пандемії. До цього найбільшим добовим показником захворюваності було 32 393 — за 26 січня.

Що відомо