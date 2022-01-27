Президент Естонії Алар Каріс заявив, що прописане в російських пропозиціях "гарантій безпеки" повернення до ситуації з членством у НАТО до 1997 року немислиме й не підлягає обговоренню.

Про це повідомляє ERR.

За його словами, ніхто не має наміру вивозити з Естонії та інших країн Балтії озброєння, чого вимагає Росія.

"Жодних шансів повернутися до ситуації, яка була до 1997 року, після якої до НАТО приєдналися 14 країн, не існує. Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за філіжанкою кави", – сказав Каріс, коментуючи вимогу Росії про виведення сил НАТО з країн-членів Альянсу, які вступили до організації після 1997 року.

Коментуючи письмову відповідь США на вимоги Росії, Каріс зазначив, що після ознайомлення з її змістом можна сказати, що вона відповідає тому, про що США заявляли публічно.

Каріс також наголосив, що безпеці Естонії ніщо не загрожує. Хоча останнім часом усе більше розмов про загрозу війни як для України, так і для інших країн пострадянського простору, Каріс вважає, що цим не слід залякувати людей.

"Насмілюсь запевнити, що безпеці естонської держави зараз ніщо не загрожує. Немає сенсу лякати народ даремно", – сказав Каріс, додавши, що найближчим часом війна в Естонії не стане реальністю.

Він нагадав, що в Естонії є люди, які відповідають за безпеку, а при появі загроз знаходять рішення щодо боротьби з ними. Водночас на його думку, прості люди не повинні турбуватися про це день у день. "Уся інформація, яку має уряд, доводиться до людей", – запевнив Каріс, відповідаючи на запитання про те, як розвіяти страхи людей.

У грудні 2021 року Російська Федерація оприлюднила пропозиції щодо "гарантій безпеки" у проєктах договорів із США та НАТО, в яких містяться ультимативні вимоги щодо скорочення діяльності Альянсу та відмови від політики відкритих дверей, зокрема щодо України і Грузії.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс. Текст відповідей опублікований не буде, однак і держсекретар США і генсек НАТО підтвердили, що відповідь містить тезу про те, що НАТО залишає принцип "відкритих дверей".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 січня заявив, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" дозволяє почати діалог, але "з другорядних питань".

Переговори відбуваються на тлі численних повідомлень про загострення ситуації на кордоні та загрози нападу з боку Росії. У Кремлі інформацію про скупчення військ і наступ відкидають.

Президент України Зеленський 24 січня закликав українців не панікувати, зазначивши, що безпекова ситуація під контролем. А секретар РНБО Данілов того ж дня додав, що Росія "ставить" на внутрішню дестабілізацію і підкреслив, що кількість військ РФ на кордоні не змінюється і цієї кількості (ідеться про 109 тисяч військових і 10-11 тисяч так званого супроводу) недостатньо для повномасштабного наступу на Україну.

Західні політики зробили низку заяв про підтримку Києва у випадку збройної агресії РФ, водночас міністерства закордонних справ низки країн повідомили про часткове скорочення персоналу в диппредставництвах в Україні.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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