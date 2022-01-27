Сполучені Штати відпрацьовують питання протидії можливому російському вторгненню до України не лише з країнами Європейського Союзу, але й з державами Близького Сходу, Азії та Латинської Америки.

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімне джерело серед високопосадовців Державного департаменту США.

За даними видання, відповідні перемовини ведуться також із Кувейтом, Саудівською Аравією, ОАЕ, Бразилією, Індією, Японією та Південною Кореєю.

"Інформаційно-роз'яснювальна робота підкреслює як широту, і складність дипломатичного наступу адміністрації Байдена (президента США Джозефа Байдена — ред.) на Москву", — зазначає видання.

При цьому метою США є переконати інші країни в тому, що дії Росії, спрямовані на підрив глобальних норм державного суверенітету можуть створити небезпечний прецедент.

"Це стратегія "всюдихода", тому що нове російське вторгнення в Україну матиме наслідки всюди", — сказав високопосадовець Держдепартаменту.

Як зазначають журналісти, перемовини з ОАЕ та Кувейтом, які є великими виробниками енергоносіїв, є сигналом про те, що США мають план на випадок, якщо Росія перекриє постачання газу в Європу.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

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