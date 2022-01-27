На Миколаївщині створили Штаб захисту

Через посилення небезпеки вторгнення з боку країни-агресора на Миколаївщині сформували Штаб захисту. До його складу увійшли ветерани війни, кадрові військові, представники патріотичних організацій, "Асоціації інвалідів та ветеранів АТО", національно-визвольного руху "Правий сектор", Національного корпусу.

Про це у програмі "Сьогодні.Головне" розказав ветеран АТО, член Штабу захисту Миколаївщини Роман Бойко.

За словами Романа Бойка, кількість керівного складу безпосередньо у Штабі — вісім людей.

"Ми співпрацюємо тісно з представниками територіальної оборони (ТРО), найближчим часом плануємо провести навчання на полігоні. З іншими збройними силами, структурами навчання проводити ми не можемо", — розказав Роман Бойко.

Зі слів Романа Бойка, у Штабі наявні три категорії громадян: перша - представники оперативного резерву, тобто ті, хто підуть до Збройних сил одразу, друга — це ті, хто вступить до ТРО, і третя — хто не може воювати за віком або за станом здоров'я. Такы люди вступають до добровольчих формувань.

За словами Романа Бойка, усі, хто хоче захищати Україну, кому дозволяє здоров’я і не старші 60 років, можуть звертатись до Штабу захисту, аби долучитись.

"Ми, як фахівці, які пройшли шлях на цій війні, і знаємо, як і що робити, проводимо вишколи, розповідаємо, як поводитися в бою, про надання першої допомоги, знайомимо з мінно-вибуховою справою тощо", — розказав Сергій Зайцев.

За словами Романа Бойка, щоб потрапити до лав Штабу, потрібно лише бажання.

"Ми проводимо співбесіду, потім навчання, потім зараховуємо до штабу. У разі агресії в нас є чіткий алгоритм дій, звичайно, який ми не можемо озвучувати зараз. Хтось піде як бійці оперативного резерву, хтось залишиться на місцях", — розповів Роман Бойко.

За словами Романа Бойка, на сьогодні ворог хоче дестабілізувати ситуацію психологічно.

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