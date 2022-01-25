На Миколаївщині працюють міжвідомчі штаби територіальної оборони на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, початок військових дій. Такий штаб складається з керівного органу — Кабінету міністрів. В області керує голова облдержадміністрації, в районах — представники місцевого самоврядування.

Про це розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"Ми прискорили зараз розгортання штабу територіальної оборони згідно з новим законом. Проводитимемо навчання, тренування", — розповів Віталій Кім.

Війська територіальної оборони — це легка піхота, яка може допомагати основним силам Збройних сил України охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.

"Війна в нас йде вже вісім років, область у нас перша чи друга за військовим контингентом. Тобто багато військових, багато бригад — дев’ять, вони підготовлені, проходять ротації. Ми в постійній готовності і нічого не змінилося. Я вважаю, що це політичне нагнітання і таке інше", — розповів Віталій Кім.

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