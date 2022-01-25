Родина із Бережинки Кропивницького району Кіровоградської області Наталя та Станіслав Бевзи виховують десятьох прийомних дітей. Розповіли Суспільному, створити дитячий будинок вирішили три роки тому, після того, як стали прийомною родиною для двох племінників.

Наталя та Станіслав мають власних дітей. Вони вже дорослі: старшому сину 29 років, донці – 25.

Найстаршій прийомній доньці Карині –16 років, вона студентка, найменшій Альоні – п'ять. В родині дві Каріни, семирічна – дівчинка з інвалідністю, розмовляє з родиною жестовою мовою.

Історія кожної дитини важка, розповіла Наталя Бевза: "Зараз вони найшли маму і тата в нас. Мама щось дає, і тато, як мужчина, дає. В сімейній формі виховання дуже багато плюсів".

Станіслав Бевза каже, хлопці йому допомагають по господарству. "Допомагають машину ремонтувати, дрова пиляти". Всі разом допомагають мамі готувати: "Ми можемо всі разом стати, начистити на борщ всі необхідні овочі. Ми чисті українці — любимо вареники, і борщ, і сало", – розповіла Наталя.

Як живе сім'я – дивіться у відео.

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