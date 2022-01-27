28 січня у львівських школах працюватимуть пункти вакцинації

Завтра, 28 січня, у 7 школах Львова працюватимуть пункти вакцинації. Там освітяни зможуть щепитися бустерною дозою. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Пункти вакцинації на базі львівських шкіл відкрили для зручності педагогів. Там усі охочі зможуть отримати бустерну дозу щеплення препаратами "Pfizer" або "Moderna". Пункти вакцинації працюватимуть з 10:00 до 12:30 на 7 локаціях міста:

СЗШ №67 – вул. Сяйво, 18

СЗШ №91 – вул. Варшавська, 58

СЗШ №98 – вул. К. Трильовського,12

ліцей №15 – вул. Патона, 7

ліцей №37 – вул. Солодова, 6

ліцей імені Івана Пулюя – вул. Пулюя, 16

академічна гімназія – вул. С. Бандери, 14.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, загалом в області станом на сьогодні, 27 грудня, провели 1 974 678 щеплень, з них 954 594 — другою дозою. 124 людини щепились додатковою дозою, а 11 942 — бустерною. Учора на території області працювали 22 центри вакцинації та 114 пунктів щеплення.

Цього тижня на Львівщині вакцинуватися можна в 26 центрах масової вакцинації. Вони розташовані у 15 містах області. Про графік роботи та наявні вакцини можна дізнатися за посиланням. Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень. Для цього потрібно попередньо звернутися до сімейного лікаря.

Що відомо

На ранок 27 січня на Львівщині зареєстрували 2696 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 81 людина одужала, 7 – померли.

У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Карантинні обмеження посилюють, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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