Біля львівських поліклінік — черги на ПЛР-тестування. Що відомо

У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки. Про те, як змінилася кількість виявлених випадків, Суспільному повідомила завідувачка поліклініки 1-ї міської лікарні 1 ТМО Львова Любомира Луцевич.

Вранці, 26 січня, черга утворилася біля поліклініки на вулиці Хімічній. Як повідомив кореспондент Суспільного з місця події, на ПЛР-тест очікували більше сотні людей, які отримали скерування від сімейного лікаря.

"Кожний день ми беремо до 160-170 мазків на ПЛР-дослідження. Раніше ми в середньому, припустимо, місяць жовтень, листопад, грудень, брали 30-40 тестів. З них ми виявляли 7-8 позитивних ПЛР. Тепер, як ми беремо 160 – 170, то залежно в які дні – приходить і до 70% позитивних і 50% позитивних", — каже Любомира Луцевич.

Суспільне Львів Черги на ПЛР-тестування

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують здавати ПЛР-тест не тільки тим людям, які контактували з хворими на коронавірус та мають відповідні симптоми, але й тим, хто має будь-які ознаки ГРВІ. Адже новий штам коронавірусу "Омікрон" має чимало схожих симптомів із застудою. До прикладу, до спільних ознак медики відносять нежить, втому, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманку та хриплий голос.

Безкоштовно, за скеруванням сімейного лікаря, здати ПЛР-тестування на COVID-19 можуть люди, які мають підозру на COVID-19; хворі з ознаками інших ГРВІ, вірусної пневмонії, пацієнти з позагоспітальною пневмонією; та контактні особи при появі симптомів. Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, якщо їм не проводили швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Суспільне Львів Черги на ПЛР-тестування

Загалом за попередню добу, 25 січня, в Львівській області провели 6312 досліджень на коронавірус. Позитивні показники виявили у 1886 людей.

Що відомо

На ранок 26 січня на Львівщині зареєстрували 1886 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 196 людей одужали, 5 – померли.

З 26 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Карантинні обмеження посилюють, аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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