Помаранчева зона. Яка ситуація з COVID-19 на Львівщині

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки. Про ситуацію в лікарнях Суспільному розповіли львівські медики.

Ситуація у львівських лікарнях

Львівська обласна інфекційна лікарня вже повністю заповнена хворими на коронавірус. Зараз у ковідному відділенні, яке розраховане на 60 ліжок, на лікуванні є 64 пацієнти, тому доводиться розгортати нові ліжка і класти хворих у коридорах.

"Перед святами було 54 пацієнти, сьогодні 64, тобто за ці дні масово поступають. І тривожить те, що дуже багато дзвінків від людей, які захворіли. Почав повторно хворіти наш персонал. Складається загрозлива ситуація. Маса людей, які лікувались раніше в нас, зараз дзвонять – вони захворіли повторно. Частина з них захворіла чомусь дуже тяжко", — каже завідувачка діагностичним відділенням Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Суспільне Львів Львівська обласна інфекційна лікарня

Як повідомили у міській амбулаторії, лише за останні три дні там скерували на ПЛР-тести удвічі більше хворих, ніж це було за весь тиждень перед святами.

"Після свят у нас значно збільшилася кількість пацієнтів з підозрою на коронавірус. Почали більше скеровувати пацієнтів. Зокрема, якщо до свят в тиждень ми скеровували до 200 чоловік, то минулого тижня вже було 350, а зараз за три дні — 420 людей. Більше половини з них мають підтверджені позитивні результати", — каже завідувачка амбулаторії сімейної медицини Ніна Земенкова.

Лікарка додає, змінилися і симптоми захворювання на коронавірус, зокрема має насторожити головний біль.

"Однією з поширених скарг – це є біль в горлі, але не так як при ангіні, а першіння, біль при ковтанні. Відповідно є підвищення температури тіла, але не завжди є висока температура. Ще одним симптомом є закладеність носа", — каже Ніна Земенкова.

Загалом у лікарнях Львівської області перебуває 1187 хворих. Серед них 261 людина вакцинована.

Львівщина відповідає критерію "помаранчевої" зони

Збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині спостерігають впродовж останніх двох тижнів.

"За останній тиждень фіксуємо збільшення кількості підтверджених випадків, зокрема нового штаму. Його особливістю є те, що він дуже швидко передається, а також те що він уражає найбільше дітей. Якщо говорити про заповненість ліжок, то це близько 15 відсотків в міських лікарнях", — каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Суспільне Львів Амбулаторія сімейної медицини

В області лікарні заповнені на трохи більше ніж 20 відсотків. Проте, кажуть медики – ця цифра зростає. Через перевищення показника рівня госпіталізацій Львівщину зарахували до помаранчевої зони.

"Львівщина відповідає критерію "помаранчевої зони" і власне з сьогоднішнього дня Львівська область віднесена до територій з помаранчевим рівнем епіднебезпеки", — каже головна державна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила. Серед них такі:

заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць;

масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів. У громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%.

У разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

Що відомо

На ранок 19 січня на Львівщині зареєстрували 956 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 198 людей одужали, 7 – померли.

У львівському Охматдиті зафіксували найбільшу кількість хворих від початку пандемії. У COVID-відділенні наразі перебуває 67 дітей.

На Львівщині штам коронавірусу "Омікрон" підтвердили ще у 17 людей. Досі у Львівській області було відомо про один випадок інфікування цим штамом.

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